Saluril oli pärast Riot raske aeg, ent nüüdseks on sära silmis tagasi

Saluri ütles Postimehele, et hetkeseis on korralik ja ta läks võistlusele lootuses 6000 punkti koguda. «Tulin siia 6000 punkti järele, kuigi teadsin, et see kerge olema ei saa. 6051 pakkus rahulolu. Vormil pole tõesti viga, randmevigastuse tõttu pole saanud kuuli ja teivast teha, aga samas olid need alad väga kindlad, mis annab head lootust suveks,» ütles sportlane hetkevormi kohta.

23-aastane Saluri jooksis 60 meetrit ajaga 6,79, hüppas kaugust 7.58, tõukas kuuli 14.41, ületas kõrgushüppes 1.86, läbis 60 meetrit tõkkeid ajaga 8,33, ületas teivashüppes kõrguse 4.96 (isiklik rekord) ning jooksis 1000 meetrit ajaga 2.36,92 (isiklik rekord).

Pärast Rio olümpiat oli Saluril ka raskem periood, ent nüüdseks on ta sellest välja tulnud. «Olümpia oli äärmiselt keeruline võistlus, kuna keha polnud vigastusest veel taastunud ja vorm oli olematu. Paar kuud hiljem oli veel vaimselt päris keeruline seis, aga talveks oli juba päris okei ja paar nädalat enne NCAAd (üliõpilasmeistrivõistlusi-toim.) hakkasid silmad ka särama ja tahe teha tuli sisse,» kinnitas ta.

USA üliõpilasmeistrivõistlused võitis eestlase treeningkaaslane Devon Williams, kes tegi samuti isikliku rekordi (6177 punkti) ja tõusis maailma edetabelis neljandale kohale. Hõbemedali sai 6165 punktiga Tim Duckworth.