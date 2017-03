Lewis Hamilton: elu ei keerle ainult vormel-1 ümber

Hamilton on varasemalt saanud kritiseerida selle eest, et erinevalt paljudest oma kolleegidest elab ta väljaspool F1 sarja väga glamuurset elu ja ajab oma rida ka muusikaäris. Briti sõitja on ise aga hämmingus, miks tema elustiil inimestele ei meeldi.

«Miks kõik ütlevad neid asju mu kohta ja miks öeldakse, et ma olen räppar või laulja või et ma armastan r'n'b?» imestas Hamilton, kust taolised jutud tulnud on. «Minu elu ei keerle ainult vormel-1 sarja ümber. Kui ma spordiga lõpparve teen, siis kavatsen muudes valdkondades hakata karjääri tegema,» lisas britt.