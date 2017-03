UEFA ametnik: ettevalmistused Tallinnas toimuvaks superkarikaks lähevad hästi

«Oleme ettevalmistustega veel varajases faasis. Vaatasime mängupaiga eelmisel nädalal teist korda üle. Ettevalmistused lähevad hästi. Jälgime praegu peamiselt staadioni ehitustöid,» vahendas Soccernet Kalleni antud intervjuud.

«Oleme väga rahul [Eesti] alaliidu panusega. Lisaks on meie jaoks väga oluline riigi, linna ja erinevate ametkondade panus, mis on olnud siiani väga heal tasemel. Näeme, et kõik inimesed, kes asjaga tegelevad, on väga uhked, et superkarikafinaal Eestis toimub.»