Meistrite liigas imetegusid teinud Barcelona kaotas koduses liigas tabeli lõpumeeskonnale

Koduplatsil mänginud Deportivo La Coruna asus juhtima 40. minutil, kui täpne oli Joselu. Kohe teise poolaja alguses 46. minutil tõi seisu 1:1 tabloole Luis Suarez, kuid kui 74. minutil skooris Alex Bergantinos, leidis Barca end uuesti kaotusseisust. Rohkem väravaid ei löödud ja nii teenis Barcelona 1:2 kaotuse.

Liigatabelis on Barcelonal kirjas 60 punkti, millega ollakse esimesel kohal, kuid teisel kohal oleval Madridi Realil on 59 silma ja koguni kaks mängu vähem peetud. Barca tänane vastane on 27 punktiga 15. kohal.