Leicester City kinnitas uue peatreeneri

Leicester vallandas klubi eelmisel hooajal koduse meistritiitlini juhtinud Claudio Ranieri veebruari lõpus ning pärast seda on meeskonna eesotsas olnud just Shakespeare. Nüüd kinnitati, et sama mees jätkab peatreenerikohal hooaja lõpuni, vahendas Soccernet.ee.

Shakespeare liitus Leicesteriga 2011. aastal, enne seda täitis mees mõnda aega abitreenerikohuseid Hull City's. Aastatel 2008-2010 oli mees aga samuti Leicesteri abitreener. Shakespeare'i debüüt peatreenerina oli suurepärane, kui kohe esimeses mängus alistas meeskond kodus Liverpooli 3:1.