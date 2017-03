Roman Fostil jäi Roomas napilt isiklik rekord alistamata

Kui eelmisel aastal alustas Roman Fosti kevadist hooaega poolmaratonil joostud ajaga 1:07, siis tänavu sai ta lõpuajaks kaks minutit parema tulemuse. Kuigi Fosti jäi oma isiklikule rekordile natuke alla, on mees eilse tulemusega siiski rahul. «Rasked treeningud Keenia mäestikus on sammu teinud krossi jooksja omaseks. Tundsin puudust distantsi teisel poolel lõtvusest, kuid tean, et isiklik rekord on sel kevadel alistumas,» sõnas Fosti. Eestlase isiklik rekord poolmaratonis on 1:05.14, mis pärineb 2014. aastast, vahendab Jooksuportaal.ee.

Algul jooksis ta 8 km koos tugeva moldaavlasega, kes eelmisel aastal jooksis Roomas 1:03.38, kuid mingil hetkel jäi ta Fostist maha. «Püüdsin seejärel kätte saada tugevat poolakat Henryk Szosti, kelle isiklik rekord maratonis on 2:07, kuid tõus ja kerge tuul murdsid mind neil hetkeil. Näeme veel vaeva,» ütles Fosti. Enne teda 9. kohal lõpetanud poolakas sai lõpuajaks 1:04.51.