Piltuudis: Volkswagen päästis teelt välja sõitnud Meeke'ile rallivõidu

Nimelt tabas Meeke'i Citroën kiires paremkurvis teelt välja kaldudes ühe pealtvaataja autot, teeäärses parklas seisnud Volkswagen Passat CC-d. Ilma selle kontaktita oleks Citroën ülisuure tõenäosusega üle katuse rullunud ja Meeke võinuks esikohast suu puhtaks pühkida. Nüüd aga pääses ta pärast parklas autode vahel tiirutamist kiirelt rajale tagasi, jõuds finišisse ja edestas Sebastien Ogier'd lõpuks 13,8 sekundiga.

«Olen väga-väga õnnelik poiss. See on kahtlemata üks viis rallit lõpetada, aga tänan jumalat, et midagi hullu ei juhtunud,» rääkis näost valge Meeke pärast katse lõpetamist, olles enne veendunud, et suutis tõepoolest esikoha säilitada. Irvhambad asusid aga otsekohe rääkima, kuidas Volkswagen mõjutab MM-rallide lõpptulemusi isegi pärast sarjast lahkumist...