Järelkuulatav: Tänak Mehhiko ralli kokkuvõttes: võib-olla peaksime tulevikus vähem hoolima

«Kõige suurem töö tehti ära kuskil kambrites, kui seda mootorit häälestati hõredamaks. Käisime Hispaanias sõitmas ja üritasime vähegi sarnaseid olusid leida,» rääkis Tänak Mehhiko rallile eelnenud testimisest. Miks aga läksid kõik sõitjad Mehhikosse kohale üsna suures teadmatuses? «WRC-sarjas on reegel, kus väljaspool Euroopat ei tohi testida. Euroopas aga on kindlasti raske selliseid kõrgusi ja olusid leida,» sõnas Eesti parim rallisõitja Mehhiko eripärade kohta. «Tundus, et kõigil oli siit ja sealt seetõttu natuke uus ja raske ning tuli käigupealt uusi ideid välja mõelda.»

Kas ja kuidas mõjus aga hõre õhk ja kuum temperatuur sõitjatele? «Mehhikos on alati pikad katsed, see aasta oli kuidagi eriline. Võib-olla temperatuur polnud kõige kõrgem, umbes 30 kraadi alla, aga kuidagi väga niiske oli sel aastal. Kuumus ja niiskus ajasid higistama küll, pole kunagi nii palju higistanud vist kunagi. Ent kuna temperatuur väga kõrgele ei läinud, siis polnud hullu. Samas nõuab kuum temperatuur harjumist, kuna tuleb vähem ja pehmemalt pidurdada.»

Kõige rohkem valmistas kahju aga Tänakule reedene võistluspäev, kus ralli pikimal katsel (45,90 km) kuumenes eestlase autol mootor üle. «Üks oli seadistuseprobleem, sellest saime hiljem aru. Laupäevaks olid jällegi asjad korras. Samas see mootori ülekuumenemine oli omaette ooper, mille pärast olin ise võib-olla liiga mures, Sebastienil (tiimikaaslane Sebastin Ogier – toim) oli üsna savi ning ta sõitis hooga edasi. Me võtsime aga hoogu maha. Võib-olla tulevikus ei tohiks liiga palju hoolida asjadest,» tunnistas Tänak.

«Kõige suurem kaotus oli see, et andsime oma stardikohti ära. Raske oli esikolmikule lähemale saada, sest vahe oli suur, kuid lõpus sõitsime juba oma sõitu ning tempo oli hea.Tuleb vaeva näha edasi. Tundub, et auto vastupidavus on hea, kuid kiirust tuleb juurde saada,» lisas ta.

Veel rääkis saarlane sellest, millest olenes Mehhiko rallil rehvivalik. «Esimene asi on ilmaennustus, teine asi on see, et liivakatsetel on inimesed, kes mõõdavad tee temperatuuri ning kolmandaks ka eelmise aasta info ehk kes võitis, millise rehviga jne. Kogu protsess on pikk, kuid lõpuks teeb sõitja ise otsuse.»

Viimaks tuli jutuks ka järgmine ralli, milleks on aprilli alguses toimuv Korsika ralli. «Autod lähevad otse Inglismaale tagasi, täna on nad juba lennukis. Igal juhul lähevad käiku samad autod, sest hetkel veel nii tugev tehasemeeskond meil pole, et igaks ralliks saaks eraldi auto. Kõik on tänapäeval väga piiratud. Ise tuleme paariks päevaks koju ning juba selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses hakkame valmistuma Korsika ralliks,» rääkis Tänak.

Kuula täna eetris olnud autospordisaadet «Piloot» SIIT.

MM-sarja üldarvestus pärast kolmandat etappi: