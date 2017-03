Urmo Aava: kui Hyundai saab lapsevigadest lahti, siis võib neil olla parim auto

Thierry Neuville'i kolmas koht Mehhikos oli Hyundaile sel hooajal alles esimene pjedestaalipositsioon. «Täna mulle tundub ja teades natuke eelarveid, siis parim auto võib olla Hyundail,» vahendab ERRi spordiportaal Aava sõnu Vikerraadio hommikuprogrammile.

«Nüüd oli Thierry Neuville'il esimene etapp, kus ta sai normaalselt lõpuni, võttis päris korraliku arvu punkte - 20 - tänu sellele, et ta ka Power Stage'i (punktikatse - toim) võitis. Kui Hyundai saab nendest lapsevigadest lahti, siis tundub, et see auto on väga kiire,» lisas ta.

Meeskondlik arvestus:

M-Sport 103 Toyota 67 Hyundai 65 Citroen 55

Autoralli MM-sarja neljas etapp ehk Korsika ralli toimub 6.-9. aprillini.