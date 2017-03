Sünnipäeva tähistanud Kangert: Eestis on ju palju 33-aastaseid lootustandvaid noorsportlasi

«Ma pole sellist nädalast velotuuri veel sõitnud. Iga päev oli korralik andmine – otsast lõpuni. Mingisugust pundis istumist ei olnud,» ütles täna Tallinnasse jõudnud Kangert. Ta kaotas 1233 km pikkusel velotuuril võitjale Sergio Henao Montoyale 52 minutit.

«Sain kohe esimesest etapist aru, et võimsust pole. Kuhu see kadus? Ei tea, pean põhjuse üles leidma. Olen võrreldes mulluse hooajaga oma vormist kuu aega maas,» jätkas Kangert. Tegelikult pole hooaja algus tervel Astana meeskonnal sujunud. «Ei tea, kas panime laagritega puusse, aga praegu on kõigil probleeme olnud.»

Üleeile 30. sünnipäeva tähistanud Kangerti sõnul midagi hullu aga pole. «Eks me peame veel võistlema. Ebaõnnestunud hooaja alguse põhjal ei saa kindlasti järeldusi tervele hooajale anda,» jätkas ta.

Kas Kangert tunneb end 30-aastaselt nooruslikult? «Tunnen, et olen täpselt 30-aastane. Ei noorem ega vanem. Aga minu prime time veel tuleb. Mul on ees mitu head aastat. Eestis on ju palju lootusandvaid noori, kes on 32 või 33-aastased,» viskas Kangert nalja.