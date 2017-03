FIS sai hooajale punkti pannud Sundby peale pahaseks

«MK-sarja üldvõit on nii suur saavutus, et enamik sportlasi suudavad seda korda saata vaid üks-kaks, heal juhul kolm korda elus. Seega ma ei mõista, kuidas saab taolisest hetkest loobuda ja selle asemel koju jääda. Loomulikult oleme Sundby käitumises pettunud,» ütles FISi võistlusdirektor Pierre Mignerey Norra rahvusringhäälingule.

Sundby saab üldvõitjale kuuluva kristallkarika seega postiga ja kui eile ähvardas FIS norralase lausa auhinnarahadest ilma jätta, siis nüüd on sellest ideest loobutud.

Norra suusaliidu pressišeff Gro Eide lausus, et Sundby lõpetab hooaja tavapärasest varem pere tõttu. «Martin tahab hoolitseda oma pere eest, sest hooaeg on olnud väga pikk ja neil on ilma pereisata väga raske olnud,» sõnas ta.

Kui MK-sarjas on 32-aastane Sundby olnud ülivõimas - norralane edestab teisel kohal olevat Sergei Ustjugovit 450 punktiga - siis Lahti MMilt ei suutnud ta individuaalset kuldmedalit võita. Lisaks teatesõidu kullale jäid Sundby kontosse hõbemedalid 15 km klassikasõidust ja 15 + 15 km suusavahetusega distantsilt.