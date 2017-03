Norra suusakaunitar naeratab läbi pisarate: mul on juba ammu spordist kõrini

Oktoobris suri Wengi vanaema ja suusastaar pole raskest kaotusest senimaani üle saanud. «Vanaema oli mulle väga lähedane ja mul on terve hooaeg ülimalt keeruline olnud,» rääkis pisarates Weng Expressenile. «See on röövinud palju vaimujõudu. Olen enda peas tihti arutlenud elu mõtte üle ja jõudsin järeldusele, et see pole ainult suusatamine,» lisas ta.

«Tahaksin südamest, et suusahooaeg läbi saaks. Õnneks on MK-sarjas jäänud sõita ainult Kanada lõputuur. Ma olen alates detsembrist suusatamisest täiesti tüdinud olnud. Proovin ennast motiveerida, naeratada ja õnnelik olla, aga see on raske. Tahaksin lihtsalt puhata ja muudele asjadele mõelda,» lausus Lahti MMil kaks kuldmedalit võitnud 25-aastane Weng.