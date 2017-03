Video: Margus Hunt saatis oma uue kodumeeskonna fännidele tervituse

«Tere! Mina olen Margus Hunt, olen meeskonna värske täiendus kaitseliinis. Olen elevil ja treeninguteks valmis ning ootan väga esimesi mänge, et selle hooajaga peale hakata ja juba võitma hakata!» rääkis Hunt.

Lisaks vastas eestlane paarile kiirele küsimusele, kus rääkis muuhulgas ka oma hobidest ja lemmikbändist.

Fun Fact - Hunt puts on all his clothes right arm and right leg first.



Get to know DE @Margus_Hunt: pic.twitter.com/i4lNoilLVP