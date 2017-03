Niki Lauda Barcelonasse ilmunud Rosbergi kohta: olin väga üllatunud

Rosberg, kes lõpetas karjääri pärast eelmise aasta meistritiitli võitmist, ilmutas end Barcelonas peetaval hooajaeelsel testisõidul ja see pani Lauda imestama. «Kui ausalt rääkida, siis mina olin üllatunud. Kui mina plaaniksin karjääri ära lõpetada, siis ma ma püsiksin tõepoolest eemal ja veedaksin korralikult aega oma lapse ja naisega,» rääkis Mercedese meeskonna juhtide hulka kuuluv Lauda.

Samas kui portaal f1today.net uuris Laudalt, kas ta usub Rosbergi naasmist, vastas vormelilegendi eitavalt: «Ma ei usu, et ta tagasi tuleb. Arvan, et tal on nüüd oma kodus väga mugav.»