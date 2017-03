Liverpooli mängumees: lepingupikendus ei seisa palganumbri taga

Inglismaa meedia väljaanded on kirjutanud, et Saksamaa koondislane tahab oma praegust nädalapalka duubeldada. See olevat peamine põhjus, miks poolkaitsjal uus leping klubiga sõlmimata on. Cani praegune leping Liverpooliga lõppeb järgmise aasta suvel, kirjutas Soccernet.ee.

«Ma lugesin ajalehtedest, et lepingupikendus seisab rahasumma taga, aga see ei ole nii,» ütles viimases liigmängus Liverpooli võiduvärava löönud Can. «Meil on olnud [klubi juhtkonnaga] mõned mõistlikud arupidamised ning kõik on korras. Kunagi ei ole küsimus olnud rahas.»