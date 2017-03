Kahekordne olümpiavõitja loobus 28-aastaselt tippspordist

Rowsell Shand võitis kuldmedali Londoni ja Rio olümpial, kuuludes jälitussõidus Suurbritannia koondisesse. Aastatel 2008-2014 tuli ta viis korda maailmameistriks, vahendas Spordipartner.ee.

Oma kodulehel kirjutas Rowsell Shand, et «tegemist on senise elu raskeima otsusega, kuid praegu on õige aeg edasi liikuda.»

«Tahan tänada Suurbritannia alaliidu suurepäraseid töötajaid. Tegemist on maailmaklassist meeskonnaga, kes näevad vaeva selle nimel, et meil oleks võistlusteks parim ettevalmistus. Samuti olen tänulik noortetreeneritele, kes nägid minus talenti, kui olin 15-aastane,» märkis Rowsell Shand.