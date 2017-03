Noortega kõrvuti õppinud Igor Prins: Haapsalu jäi mulle hinge

Kui Igor Prins mängijakarjäärile joone alla tõmbas, oli ta 2004. aastast alates neli hooaega Tallinna Levadia abitreeneriks ja osaline kahes Eesti meistritiitli võidus. 2008. aastal läksid senise peatreeneri Tarmo Rüütli ja Levadia teed lahku ning Prinsile tehti ettepanek meeskond üle võtta. Tulemuseks kaks järjestikust meistritiitlit. Kolmandal aastal edu ei kordunud ja Levadias ei tähenda see treenerile midagi head.

Kuid Prins leidis kohe uue tööandja Nõmme Kaljus, kelle oma kolmandal tööaastal 2012 esimese Eesti meistritiitlini viis. Kaks aastat hiljem oli ta ametist prii. See oli seni sujuvalt kulgenud treenerikarjääri tõsiseim hetk, sest teised meeskonnad olid mehitatud ja tööd Eesti tippjalgpallis polnud. Üle poole aasta töötuelu kogenud Prinsile pakkus ootamatu lahenduse Eesti Jalgpalli Liit.

«Aivar Pohlak tegi üllatuskõne ja pakkus välja kaks piirkonda, kuhu saanuksin minna noortetööd koordineerima,» räägib Igor Prins 2015. aasta suvest. «Kõige rohkem meeldis mulle see, et ma polnud üksnes arendaja, vaid sain hakata juhendama ka kohalikku eliitliiga meeskonda. Mulle oli tähtis, et sain teha treeneritööd.»

Prins tunnistab, et enne seda pakkumist oli ta isegi jõudnud mõelda noortetreeneri ametist, kuigi lootis pigem jätkata meestetreenerina: «Ega ma ise aktiivne olnud. Ma ei helistanud ega pakkunud end kuhugi. Aga selle aja jooksul sain vähemalt eneses selguse, et jalgpallitegemistest ma ei loobu ja tahan jätkata treenerina.»

Õppis sõnumi kohaleviimist ja kannatlikkust

Prins valis Läänemaa ja läks olukorraga tutvuma. Peale teiste tegemiste sai kõige südamelähedasemaks U17 eliitliiga meeskond, keda ta käis esmalt treenimas kahel korral nädalas, seejärel lisas ka kolmanda korra.

«Olin siiani tegelenud meestega, kes on paljuski valmis mängijad,» selgitab Prins. «Töö noortega erines varem kogetust. Andsin neile edasi oma teadmisi, aga õppisin ka ise. Eelkõige seda, kuidas viia vajalikud teadmised mängijatele treeningu kaudu. Õppisin, et eeltöö on vaja ära teha trennides, et nad teaksid, mida nad peavad väljakul tegema. Rääkisin ja selgitasin, üritasin sõnumit neile arusaadavaks teha. Nägin vaeva, et treeningute ülesehitus ja efektiivsus vastaks nende vajadustele ja vastuvõtutasemele. Mängu ajal platsi ääres lärmamine ei aita, asjad peab enne selgeks saama. Selle koha pealt arenesin ja kasvasin ise, varem oli treeningprotsessi kaudu õpetamine minu nõrgem külg. Sain poistega proovida ka koolitustel omandatud teadmisi.»

«Eks me alguses kompasime vastastikku üksteist,» jätkab Igor Prins. «Olen alati nõudnud treeningutel korda ja nii sealgi. Korra oli meil mängul olukord, kus poistel oli selline hihahaa-suhtumine, aga selle asja ma lõpetasin kiiresti ära. Nad said mu nõudmistest aru. Võisin vahel mõjuda kurjana, aga eesmärk oli olla arusaadav. Samal ajal sain ise hea pedagoogilise kooli suhtlemise kohta. Olen emotsionaalne inimene, aga noortega pidin end kontrollima ja õppisin, kuidas end vaos hoida. See on asi, mille võtsin Läänemaalt kaasa: suudan end praegu paremini kontrollida ka meestega töötades. Kui on vaja, siis peab kõrvalt ütlema, aga enam ma igast valesöödust, mida varem kommenteerisin, välja ei tee – need päevad on läbi, see on mõttetu.»