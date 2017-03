Rabav muutus: vormel-1 tiim toob rajale roosa auto

Tänavuseks hooajaks löödi aga käed Austraalia veetehnoloogiaettevõttega BWT ning ühes kopsaka sponsorlepinguga muutub ka autode värv. Samas ei tohiks seesugune BWT kirjadega roosa värvikombinatsioon autospordisõpradele täiesti võõras olla, sest kahel viimasel hooajal on Lucas Auer Saksamaa turismiautode sarjas DTM kihutanud täpselt samasuguse Mercedes-Benziga.

Lisaks autodele jõuab roosa värv ka Force India sõitjate Sergio Perezi ja Esteban Oconi kiivritele. Alates 2008. aastast vormel-1 sarjas osalev Force India tiim, mis sündis pärast Spykeri võistkonna ostmist, lõpetas mulluse hooaja kõigi aegade parima ehk neljanda kohaga. Sõitjate arvestuses oli Perez seitsmes, jõudes nii Monacos kui ka Bakuus poodiumile.

New colour for 2017, as clever as the pink panther;)! What do you think about it? #BWT @F1 @ForceIndiaF1 pic.twitter.com/HdCTyUDbPp