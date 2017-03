Spordiarbitraaž: Johaugi saatus selgub enne uue hooaja algust

Norra olümpiakomitee dopingukomisjon määras Johaugile esialgu 13-kuulise võistluskeelu, mille jõusse jäämise korral saaks ta osaleda Pyeongchangi olümpiamängudel. Kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee jäi karistusega nõusse, siis Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) pidas seda liiga leebeks ja kaebas otsuse edasi CASi.

CASi peasekretäri Matthiue Reebi sõnul võetakse Johaugi juhtum arutusele ilmselt kesksuvel. «Olen kindel, et saame asjaga ühele poole nelja-viie kuu jooksul. Kindlasti juhtub see enne uue suusahooaja algust,» lubas Reeb Norra rahvusringhäälingule NRK. Johaugi võistluskeeld lõpeks praeguse seisuga 18. novembril.

Küll aga ei lähe ilmselt läbi Johaugi kaitsja Christian B. Hjorti soov, et asja arutataks avalikul istungil. «Selleks on vaja kõigi osapoolte nõusolekut, aga hetkel tundub selle saamine keeruline,» sõnas Reeb.

Johaugi juhtumi osas on sõna võtnud ka USA antidopinguagentuuri USADA juht Travis Tygart, kelle meelest on edasikaebuse näol tegu CASi aja ja ressursside raiskamisega. «Hullumeelsus, et see kaebus üldse vastu võeti. Peaksime kulutama raha ennetustööks ja riiklike dopingusüsteemide avastamiseks,» pahandas Tygart väljaandega VG rääkides. «Mis jama see olgu – ta ju üritas petta! Ravim osteti apteegist ja selle andis sportlasele üle arst. Kui siin üldse millegi üle arutada, siis selle, et karistus oli liiga leebe,» põrutas pahane Tygart.