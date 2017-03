Piltuudis: Kimi Räikkönen sai kätte uue ainulaadse sõiduvahendi

Tegemist on Husqvarna F1-690 Flat Trackeri baasil ehitatud mootorrattaga, mille Bächli Räikköneni maitse järgi ümber tuunis. «Eriti lahe projekt eriti lahedale tüübile – Jäämehele,» kirjutas firma omanik Rainer Bächli Facebookis ning lisas fotod rattast.

Põhitööna autorooli keerav Räikkönen on suur mootorrattasõber, näiteks tellis ta juba 2005. aastal nimekalt rattaehitajalt Marcus Walzilt endale 1,8-liitrise mootoriga tsikli. Soomlasele kuulub ka One Ice Racingu nimeline motokrossivõistkond, mis kasutab just nimelt Husqvarna rattaid.