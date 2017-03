Otse: Leicester püüab Sevilla vastu imet jätkata, Juventus kohtub Portoga

Enne mängu:

Leicester - Sevilla (avamäng 1:2)

Sevilla domineeris Leicesteri vastu avakohtumist suurema osa ajast ning ehkki 14. minutil jättis Joaquin Correa realiseerimata penalti, asuti Pablo Sarabia ja Correa väravatest teenitult 2:0 juhtima. Siis lubati külalised aga mängu tagasi, kui 73. minutil lõi Jamie Vardy võõrsil värava, mis võib Leicesterile äärmiselt hinnaliseks osutuda. Pikalt mõõnas olnud Leicester on uueks peatreeneriks nimetatud Craig Shakespeare'i käe all võitnud kaks viimast liigamängu. Sevilla kaks viimast liigakohtumist on seevastu lõppenud viigiga ning seetõttu on tabeliliidritest Barcelonast ja Madridi Realist pisut maha jäädud.

Juventus - Porto (avamäng 2:0)

Porto ja Juventuse duellis vajusid kaalud itaallaste kasuks avamängu esimese poolaja keskel, kui Alex Telles sai mõne minutiga kaks kollast kaarti ja saadeti platsilt minema. Porto pidas kümnekesi vastu 72. minutini, siis lõi Marko Pjaca 1:0 ja paar minutit hiljem Dani Alves 2:0. See tähendab, et Porto peaks täna lööma kindlasti samuti vähemalt kaks väravat ning kui Juventusel õnnestub skoorida, vajab Porto juba nelja tabamust. Juve on aga võitnud viimasest 12 mängust 11 ja kaotas viimati 15. jaanuaril ehk kaks kuud tagasi.