Kullamäe: kui Leedus samasuguseid vigu teeme, läheb meil raskeks

Tartlaste peatreener Gert Kullamäe oli viigiga rahul. «Selle seisu pealt on okei Leetu sõita. Me ei pea punktivahele mõtlema, võitja läheb finaali. Vahel saab korvpallis ka viiki mängida, nagu tänane mäng tõestas! Andsime viimasel minutil kerge edu ära, aga ütlesin ka poistele pärast mängu, et see ei jää kripeldama. Tore, et me ei pea psühholoogilisi mänge mängima hakkama,» ütles ta pärast kohtumist.

Mäng oli suureskooriline ja Kullamäe hinnangul tuleb mõlema tiimi rünnakule au anda. «Rünnaku poole pealt oli päris kvaliteetne mäng mõlema tiimi poolt. Näiteks tegime ainult viis pallikaotust ja mõlemad satsid jagasid üle 20 resultatiivse söödu. Sellegipoolest usun, et saame kaitse poole pealt mingid momendid paremini mängida.

Kuigi mis siin salata - nad viskasid täna suurepäraselt kolmeseid. Koguni 19st 11! Teadsime, et Osvaldas Olisevicius ja Steponas Babrauskas on nende kõige ohtlikumad viskajad, aga nad said ikka vabalt viskele. Samas au neile, et nad nii hästi ära panid. Kui neil on Leedus sama päev ja teeme sarnaseid vigu, siis teeme endale elu raskeks,» selgitas ta.