Tartut soojade tunnetega meenutav Žabas: siin on kõik sama, ainult nimi on teine

Pärast mängu tunnistas Žabas, et Tartu jääb tema südamesse igaveseks. «Siin on tõesti väga tore! Tundub, nagu ma poleks siit kunagi ära läinudki,» ütles enne kohtumist sooja aplausi osaliseks saanud Žabas.

Mullu jõudis toona veel Tartu Ülikool/Rocki nime kandnud meeskond Balti liigas finaali, sel hooajal on veel üks samm minna. Kuidas võrdleb Žabas mullust Rocki ja tänavust Tartu Ülikooli meeskonda?

«Rääkisin enne mängu mõnede Tartu mängijate ja treeneritega. Nad ütlesid, et kambavaim on mullusega sarnane. Loomulikult on tiimis päris mitu uut mängijat, aga tulemused on võrreldavad. Eurosarjas läks mullu loomulikult paremini, aga kokkuvõttes on tase üsna sama. Pealegi on mängustiil, treenerid ja mänedžment eelmise aastaga identene. Ainult nimi on teine,» vastas ta.

Poolfinaalpaari korduskohtumine peetakse 23. märtsil Pasvalyses.