Klavan meenutab kibedat kaotust: mulle jõudis reaalsus järsku kohale

Nüüd, kus Liverpooli lootused võita Inglismaa meistritiitel on kadunud, keskendutakse Meistrite liiga pileti kindlustamisele. Praegu asutakse turniiritabelis neljandal kohal ja see tagaks pääsu Meistrite liiga kvalifikatsiooniringi. Otse alagrupiturniirile saavad kolm paremat. Kui 66 punkti kogunud Londoni Chelsea on juba sisuliselt lootusetus kauguses, siis Tottenhamist ja Manchester Cityst ollakse taga vaid ühe punktiga. Viiendal positsioonil olevat Londoni Arsenali edestatakse aga viie silmaga.

«Meistrite liiga on kõige prestiižsem võistlussari. See annab suurpärase võimaluse võrrelda end teiste Euroopa klubidega ja minu hinnangul annab see kõige selgema pildi, kus sa Euroopa jalgpallis asud. Töötame sinna pääsemise nimel iga päev. Tahame kõik Meistrite liigas mängida,» lausus Klavan,

Liverpool võinuks ideaalis konkurentsi pakkuda ka Chelsea'le, aga selle plaani nurjasid kaotused liigatabeli teises pooles asuvatele klubidele nagu Burnley, Leicester City, Hull, Bournemouth ja Swansea.

«Sain pärast kaotust Burnley'le aru, kui intensiivne Premier League tegelikult on. Mulle jõudis reaalsus kohale. Bundesliga on samuti intensiivne ja mängijad on heas füüsilises vormis. Aga kui seal saab nõrgemate meeskondade taktikat ette aimata ja ennustada, kuidas asjad kulgema hakkavad, siis Premier League'is võib kõike juhtuda,» rääkis enne Liverpooli Bundesliga klubi Augsburgi kaitseliini kindlustanud Klavan.

