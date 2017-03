Tänaku konkurent vahetas 55-aastase kaardilugeja poole noorema vastu

Paddon ei soovinud täpsustada, mis Kennardi lahkumiseni täpselt viis. «Pärast 12 koos veedetud aastat tegime raske otsuse, et John Kennard lahkub pärast Soome rallit minu kaardilugeja koha pealt. Tuleviku peale mõeldes on alati selge olnud, et millagi peab see muutus toimuma. John annab mulle edaspidigi nõu ja jääb mu meeskonda edasi. Ta on rallimaailma tõeline legend!» kirjutas Paddon sotsiaalmeediakanalis Twitter.

Marshall pole 29-aastase Paddoni jaoks sugugi tundmatu tegelane. Koos on läbitud sadu testikilomeetried ja enne suve harjutatakse kätt MM-sarja mitte kuuluvatel rallidel. Esmalt ootab kahe nädala pärast ees San Remo ralli.

Paddoni ja Marshalli esimene ühine MM-ralli on augustis Saksamaal.

MM-sarja kokkuvõttes asub Paddon 17 punktiga alles 9. kohal. Juhib 66 punktiga Sebastien Ogier, teine on 58 punktiga Jari-Matti Latvala ja kolmas Ott Tänak 48 silmaga.