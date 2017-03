Mitte Barca, Real ega Bayern: Buffon kardab kõige enam hoopis Leicester Cityt

«Kellega ma ei tahaks mängida? See peab olema Leicester. Tegemist on ohtliku ja kirgliku tiimiga, kes kujutavad ohtu just nendele meeskondadele, kes võtavad platsil initsiatiivi endale. Nende vastu oleks meil ainult kaotada,» ütles 38-aastane puurilukk Daily Maili vahendusel.

Inglismaa liigas pole Leicester suutnud mullust hoogu jätkata ja praegu asutakse 27 punktiga alles 15. kohal. Meistrite liigas püsitakse aga endiselt konkurentsis ja eile hilisõhtul alistati Sevilla 2:0 ja liiguti kokkuvõttes 3:2 paremusega veerandfinaali.

Lisaks Juventusele ja Leicesterile on pääsu kaheksa hulka taganud Barcelona, Madridi Real, Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia. Täna õhtul mängivad veel Madridi Atletico – Leverkuseni Bayer ja Monaco – Manchester City.