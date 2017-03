Video: imemees Westbrook jõudis ajaloolisele tähisele veelgi lähemale

Westbrooki arvele kogunes seekord 25 punkti, 12 lauapalli, 19 resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja üks blokeeritud vise. Väljakult tabas ta viskeid 18st 6 ja vabaviskejoonelt 13st 11. Westbrooki tagaliinipartner Victor Oladipo viskas 21 punkti, Taj Gibson ja Enes Kanter lisasid 17 silma. Netsi resultatiivseim oli Brook Lopez 25 punktiga.

Thunderi liidri keskmised näitajad on nüüd 31,8 punkti, 10,6 lauapalli ja 10,3 resultatiivset söötu. Kui vahepeal langesid Westbrooki söödunäitajad täpselt 10ni, siis 15 mängu enne hooaja lõppu on seis taas turvalisem. Kahes eelmises mängus jagas ta kaaslastele vastavalt 14 ja 13 tulemuslikku söötu.

Ainsana on terve hooaja peale kolmikduubli kogunud Oscar Robertson, kes sai sellega hakkama hooajal 1961/1962. Pole võimatu, et Westbrook jõuab ka teise ajaloolise tähiseni - kui praegu on tal koos 33 kolmikduublit, siis Robertson kogus mainitud hooajal 41 triple-double'it.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 128:96

New York Knicks - Indiana Pacers 87:81

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 100:77

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 106:104

Westbrooki kolmikduubel Netsi vastu: