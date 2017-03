Margus Hunt: pean meeletult tööd rabama

«Otsisin klubi, kuhu mul oleks lihtne sisse sulanduda ja näidata, mida oskan. Mäletan, et neli aastat tagasi kohtusin draft'i eel samuti just Coltsiga ja nad tundsid juba siis minu vastu huvi. Olin väga õnnelik kui mulle helistati ja paluti uuesti Indianapolisesse tulla. Mulle näidati uuesti, kuidas Coltsi kaitse töötab ja kuidas ma saan neile abiks olla,» rääkis Hunt ajalehele Indy Star.

«Neli Cincinnatis veedetud aastat aitasid mul Ameerika profijalgpalli palju enam tundma õppida. Olen saanud mängu mõistmise osas hoopis täiskasvanumaks. Nüüd on vaja teha meeletult tööd, et jõuda punkti, kus saan Coltsile kasu tuua. Tunnen, et mul on selleks hea võimalus,» lisas eestlane.

Hunt sõlmis Coltsiga kahe-aastase lepingu. Eestlase uus palganumber pole veel teada, aga ilmselt jääb tema aastane tasu vahemikku 1–1,5 miljonit dollarit.