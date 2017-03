Video: USA võidusõidutähed läksid teineteisele rusikatega kallale

Las Vegases peetud NASCARi etapil sattusid avariisse Kyle Busch ja Joey Logano, mõlemad selle sarja suured ässad. Karjääri jooksul NASCARis 38 etapivõitu kogunud 31-aastane Busch on tunamullune meister ja sai eelmisel hooajal kokkuvõttes kolmanda koha, viis aastat noorem Logano lõpetas mullu teisena ja on võitnud seni 17 etappi.

Las Vegase võistluse viimasel ringil toimunud kokkupõrke tulemusena lõpetas Logano sõidu neljandal, Busch aga alles 22. kohal. Pärast ruudulise lipu langemist otsustas Busch sammuda Logano auto juurde ja kostitada nooremat kolleegi rusikahoobiga. Too ei jäänud mõistagi vastust võlgu ja tekkis üleüldine rüselus, kust veritseva kulmuga väljus hoopis riiukukk Busch ise.

NASCARis ja ka madalamates ovaalidel peetavates USA võidusõidusarjades ei ole väga ebatavaline, et sõitjad pärast avariid kohapeal rusikatega selgeks teevad, kummal ikkagi õigus oli. Sestap ei ole ka üllatav, et NASCARi ametnike sõnul on emma-kumma mehe karistamine väga ebatõenäoline.