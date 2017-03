USA ajaleht: Nurgeri ülikool võib March Madnessil jõuda koguni nelja parema hulka

Sel hooajal põhiturniiril 30 võitu ja 4 kaotust saanud Wichita State sai lõunaregiooni 16 meeskonna hulgas 10. asetuse, aga USA Today hinnangul on Nurgeri meeskond tugevam kui asetus näitab.

«Wichita State pole alates jaanuarist saanud ühtegi kaotust, ja siis polnud nende identiteet veel välja kujunenud. Nüüd on ja seega peavad lõunaregiooni favoriidid nagu Kentucky ja UCLA arvestama sellega, et neile võib vastu tulla kahekohalise asetusega meeskond, kellel on Final Fouri potentsiaal. Meeskonnas pole ühtegi suurt staari, aga treener Gregg Marshall kasutab igas kohtumises palju mängijaid, nii et nad püsiksid kaitses võimalikult teravad ja värsked,» kirjutas ajaleht.

208 cm pikkune Nurger on Wichita State'i üks paljudest rollimängijatest, kelle statistika jalust ei raba. Keskmiselt 14,4 minutiga on ta visnaud 5,1 punkti ja võtnud 2,6 lauapalli. Võrreldes kahe eelneva hooajaga on mõlemad näitajad kasvanud enam kui kaks korda.

Wichita State kohtub 64 seas esmalt lõunaregioonis seitsmenda asetuse saanud Daytoniga ja võidu korral ootab neid ilmselt ees teise asetusega Kentucky.

Teise Eesti korvpalluri Maik-Kalev Kotsari ülikool South Carolina läheb avaringis vastamisi Marquette'iga. Kui South Carolina sai idaregioonis seitsmenda asetuse, siis Marquette on kümnenda asetusega.

Mõlemad meeskonnad tulevad platsile juba 18. märtsil ehk Eesti aja järgi selle nädala laupäeva öösel ning Postimees.ee toob nii Nurgeri kui ka Kotsari kooli kohtumised otsepildis vaatajateni.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

18. märts

kell 1.00 – 3.00: Wichita State Shockers – Dayton

kell 3.45 – 5.45: South Carolina Gamecocks – Marquette