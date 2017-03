Täna: kas Monaco ja Manchester City pakuvad teist mängu järjest põnevusetenduse?

Monaco – Manchester City (avamängu võitis City 3:5)

Monaco peab veerandfinaali pääsemiseks lööma vähemalt kaks väravat, hoides sealjuures oma puuri puhtana. Rünnakuga Prantsusmaa kõrgliiga liidermeeskonnal probleemi pole. Sellel hooajal on Monaco Euroopa tippliigadest resultatiivsuse poolest teine klubi, jäädes alla vaid Barcelonale. Väravaid on Monaco kõikide võistlussarjade peale löönud 123, mänge on mängitud 46 (Barcelona näitaja 129/45).

Samas edetabelis hoiab City seitsmendat kohta (93/43). Samas läheb City Monacole vastu kaheväravalisest eduseisust, kuid see ei tähenda peatreener Pep Guardiola sõnul, et nad hakkaksid kaitses istuma. «Parim kaitse on lüüa väravaid. Kui üks meeskond on niivõrd resultatiivne, mõtled kohe, et pead kaitsma. Meie idee on proovida rünnata. Suutsime ju kodus viis väravat lüüa, proovime mõne lüüa ka Monacos,» ütles Guardiola.

Madridi Atletico – Leverkuseni Bayer (avamängu võitis Atletico 4:2)

Hispaania kõrgliigas neljandat kohta hoidva Atletico pingil istub tõenäoliselt täna ka nende ründetäht Fernando Torres. Mees on Hispaania meedia teatel taastunud kaks nädalat tagasi saadud peavigastusest ning tegi esmaspäeval kaasa ka esimese treeningu. Võimalik, et Torres alustab ka algkoosseisus, kuid Hispaania meedia sõnul sõltub see Kevin Gameiro vigastuse tõsidusest. Nimelt jättis Prantsusmaa koondise mängija nädalavahetusel peetud liigamängu.