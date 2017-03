Süüdimõistetud mõrvar naaseb palliplatsile, naisaktivistid on marus

Fernandes vabastati veeburaris pärast võitu ülemkohtus. Tema tüdruksõbra laipa ei leitud, kuid Fernandes tunnistas kohtuistungil, et laiba sõid ära metsikud koerad.

Võigas mõrv on Brasiilia naisaktivistid marru ajanud. Nad ei mõista, kuidas saab üks jalgpalliklubi sellise inimese enda palgale võtta. Oma pahameele väljendamiseks protestisid mitukümmend naist Varginha keskväljakul, teeseldes maapinnal surnut. Klubi käitumine on arusaamatuks jäänud ka meeskonna sponsoritele, kes ähvardavad Boa Esporte toetamisest loobuda.

Naisaktivistid protestimas klubi otsuse vastu. Foto: AFP PHOTO / CRISTIANE MATTOS / CRISTIANE MATTOS/AFP

Algatatud on ka petitsioon, millele on allkirja andnud 25 000 inimest. Tundub aga, et protestidest pole kasu olnud ning teisipäeval osales Fernandes juba esimesel treeningul. Ta on tänulik klubi presidendile Roberto Moraesile, kes andis talle teise võimaluse. «Ta avas minu jaoks uue ukse. Olen väga-väga tänulik selle võimaluse üle. Viimase sõna ütleb alati jumal,» ütles väravavaht.