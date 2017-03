Trumpi võit valimistel seadis Mehhiko MM-ralli toimumise ohtu

Teatavasti oli üks Trumpi valimislubadusi piirata mehhiklaste sissevoolu USAsse. Karmid sõnad Mehhiko aadressil kukutasid aga Mehhiko peeso väärtust ning see kukkus võrreldes USA dollariga aegade madalamaile tasemele.

Peeso väärtuse langemine tekitas aga Mehhiko ralli korraldajatele suuri probleeme. Rallidirektor Patrick Suberville lükkab jutud ralli võimalikust ärajäämisest ümber, ent nendib olukorra keerukust. «Kogu Trumpi värk tähendas, et valuuta väärtus devalveerus nädalaga 40 protsenti. Kuna enamus asju, mida me rallis kasutame, tulevad USAst, muutusid need hetkega palju kallimaks,» ütles ta.

«Kaasa ei aidanud ka tõsiasi, et kaotasime kolm kuud enne ralli algust oma peasponsori, Volkswageni, kes otsustas MM-sarjast loobuda. Õnneks tuli appi valitsus, kes nägi, et oleme hädas, ning aitas meid,» jätkas Suberville.

Kuigi ralli suudeti lõpuks ikkagi ära korraldada, ei sujunud see probleemideta. Eriti teenis kriitikat ralli avakatse, mis sõideti Mexico Citys – 400 km rallikeskusest eemal. Zocalo peaväljakul peetud publikukatse oli Mehhiko valitsuse poolt rahastatud, kuid toimus kellaajaliselt paljude arvates liiga hilja. Järgnenud kahe kiiruskatse ärajäämine suurendas rallifännide pahameelt veelgi.

Hoolimata äpardustest, näitavad WRC meeskondade bossid üles rallikorraldajate suhtes mõistvat suhtumist. «Peame aru saama, et kui seda katset poleks toimunud, oleks ralli ära jäänud. Võimalus võistelda Mexico Citys, kus elab 22 miljonit inimest, aitab rallil tähelepanu võita. Leoni jõuab aga väga väikene hulk Mehhiko publikust. Seega oli kiiruskatse Mexico Citys otseselt tootjate endi huvides,» ütles Citröen juht Yves Matton.

Ka M-Spordi boss Malcolm Wilson kinnitas eelkõneleja juttu. «Peame korraldajate ees mütsi maha võtma, sest neil polnud väga palju aega ralli korraldamiseks. Nad said vajaliku õppetunni ning seega pole nende suhtes vaja kriitiline olla.»