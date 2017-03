Skandaal: USA hokikoondis ähvardab kodust MMi boikoteerida

USA hokinaised ähvardavad MMi boikoteerida, kuna pole jätkuvalt jõudnud kohaliku alaliiduga kokkuleppele palga osas. Sealjuures algab MM juba pooleteise nädala pärast. Järgmisel kolmapäeval peaks algama koondise ettevalmistuslaager, kuid USA naiskonna mängijad ei kavatse enne kokkuleppele jõudmist oma nägu seal näidata.

«See pole kerge, kuid see on õige asi, mida teha. Tegime ühise otsuse ning olen tiimikaaslaste üle õnnelik, et suudame ühiselt oma vastumeelt näidata,» ütles naiskonna mängija Jocelyne Nicole Lamoureux-Davidson

USA naishokimängijatele on koondise esindamise eest tehtud seni leping vaid olümpiaks. Praegu püütakse endale läbi rääkida lepingut ka olümpiavahelisteks aastateks. Fox kirjutab, et olümpia-aastal on mängijad teeninud kuue kuu eest 1000-dollarilist kuupalka.

«Tahame mängida, aga asi seisab juba 14 kuud paigal. Kui järgmise pooleteise nädala jooksul midagi ei muutu, siis tuleb meil see otsus vastu võtta,» ütles Lamoureux-Davidson. Varasemalt on palgateemal võitlust pidanud ka USA jalgpallikoondise naismängijad. Lamoureux-Davidsoni sõnul on nad jalgpalluritelt ka nõu küsinud.

USA naiskond on valitsev maailmameister, alistades mullu peetud MM-finaalis lisaajal Kanada. Tänavusel MMil mängiks USA ühes alagrupis Kanada, Soome ja Venemaaga.