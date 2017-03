Nurmsalu lõppvõistlusele pääsemisest: kobistasin ikka päris korralikult

«Seekord oli vanajumal minuga ja ikka kobistas päris korralikult. Sama viga, mis oli Lillehammeris, oli ka siin. Õnneks olid tuuleolud nii ideaalsed – suuresti tänu tuule abile sain pika hüppe. Teistel meestel oli ebaõnne rohkem,» analüüsis Nurmsalu.

Lõppvõistlusel lubas mees keskenduda tõuke paikasaamisele. «Tasub märkida, et kõik toimib ideaalselt, väljaarvatud see, et ei saa otsale pihta. Kõik hüpped jäävad hiljaks ning ei saa hakkama. Pean homme sellele natuke rohkem keskenduma. Oleks tagumine aeg oma head hüpped ära teha. Vorm on hea, kaal on korras, suusad toimivad, teised hakkavad väsima – kõik on justkui okei,» leidis ta.

Homne lõppvõistlus algab kell 18. «Nüüd on aeg ise mees olla ning võtta seda, mida pakutakse. Kui seda ei suuda, siis olen ise pigem nõrk. Tunne on hea ja tuju on mega. Saab homme võitlema minna!»