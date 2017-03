Maailma parim kohtunik vilistab kahe nädala pärast Eesti jalgpallikoondise mängu

41-aastane Mark Clattenburg vilistas eelmisel aastal nii Euroopa meistrivõistluste, Meistrite liiga kui ka Inglismaa karikafinaali. «Meid viis saatus kokku Islandi ja Türgi mängul,» ütles Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk ETV spordisaatele.

«Tähtis oli leida tugev meeskond, aga Horvaatia seda on. Tema puhul mängis rolli ka see, et oli levinud hea sõna meie toredatest vanalinna võludest ja headest inimestest, kes sõbralikult külalisi vastu võtavad,» jätkas Tutk.