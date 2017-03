Šarapovale pakutud otsetee tagasi tippu on vähemalt ühe tenniselegendi sõnul õigustatud

Šarapova kavatseb järgmisel kuul võistelda Stuttgarti turniiril, ent mitmed naistennisistid nimetavad venelannale vabapääsme andnud korraldajaid lugupidamatuks. Sealjuures on sõna võtnud ka endine maailma esireket Caroline Wozniacki. «See on väga küsitava väärtusega otsus. Vahet pole, kes ta on – mängija, kes vabaneb nädal enne turniiri algust võistluskeelust, ei tohiks kohe turniirile peale pääseda,» oli taanlanna kriitiline.

«See on lugupidamatu teiste mängijate suhtes,» jätkas Wozniacki. Tema sõnul pole tal Šarapovaga mingit probleemi, kuid talle ei jõua kohale, miks ei võiks venelanna end ise tagasi tippu mängida. «Minu hinnangul väärivad kõik teist võimalust.»

Eile astus aga 62-aastane tenniselegend Chris Evert venelanna kaitseks välja. «Turniiride korraldajaid küll süüdistada ei saa, et nad tahavad sellist tippmängijat oma võistluskaardil näha. Kõik on ju reeglitepärane ning ta on selleks ajaks oma karistuse ära kandnud. Kriitika on minu hinnangul ebaõiglane.»