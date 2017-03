FISi president venelaste võimalikust olümpiakeelust: see oleks sama, mida Hitler tegi

«See oleks täpselt sama, mida Hitler tegi, kui arvas, et kõik juudid tuleks tappa. Vahet polnud, kas nad olid midagi teinud või mitte,» vahendas uudisteagentuur AFP Kasperi sõnu.

Nüüd on Kasper oma sõnade eest kriitika alla sattunud ning mees otsustas vabandust paluda. «See oli sobimatu kommentaar. Olen siiski seda meelt, et süütuid inimesi ei tohi karistada,» ütles Kasper, kes on alates 2000. aastast ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige. Samuti kuulub mees Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) liikmeskonda.

«Kuidas saab kedagi karistada lihtsalt selle põhjal, et sa oled teatud riigist pärit? See ei ole normaalne. Mina olen täielikult selle vastu, et kedagi passi järgi karistatakse,» andis Kasper veelkord oma seisukohast teada.