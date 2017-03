City peatreeneri aus ülestunnistus: ma lihtsalt ei suutnud oma mängijaid rünnakule sundida

Korduskohtumisele 5:3 eduseisust vastu läinud City mänguplaan nägi ette ründavat mängustiili. Enne matši rääkis meeskonna peatreener Pep Guardiola, et parim kaitse on väravaid lüüa. Tõsi, värava City ka lõi, kuid nende mängupilt elavnes alles teisel poolajal. Avapoolajal aga ei suutnud nad kordagi isegi mitte pealelöögini jõuda.

«Ma püüdsin mängijaid kõikidel koosolekutel veenda, et me peame siia ründama tulema ning väravaid lööma. Minu viga on see, et ma ei suutnud neid piisavalt veenda. Teisel poolajal asi muutus, aga siis oli juba liiga hilja. Kõik treenerid teevad vigu, kuid minu viga ei olnud taktikaline,» ütles Guardiola.

«Esimese ja teise poolaja erinevus on väga lihtne. Teisel poolajal proovisime mängu võita, me mängisime jalgpalli. Olen sellisest mõtteviisist lähenenud terve oma karjääri, kuid avapoolajal me lihtsalt polnud kohal. Küsimus ei olnud kaitsemängus. Meie ründajad polnud piisavalt agressiivsed ning sellepärast kukkusime Meistrite liigast välja,» tõdes Guardiola.