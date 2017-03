Barack Obama ennustus märtsihulluseks eestlasi ei soosi

Obama hinnangul saavad Nurger ja Wichita State Shockers küll avaringis jagu Daytonist, kuid peavad järgmises ringis alla vanduma Kentucky ülikoolile. Kotsar ja South Carolina Gamecocks jäävad toppama avaringi ning kaotavad Obama ennustuse kohaselt Marquette'ile, kes omakorda jääb järgmises ringis alla Duke’ile.

Just Duke on Obama hinnangul see, kes jõuab ühelt tabelipoolelt finaali ning kohtub seal Michael Jordani endise ülikooli North Carolina Tar Heelsi meeskonnaga. Meistrivõistlused võidab endise presidendi hinnangul North Carolina korvpallimeeskond.

Obama on teada-tuntud märtsihulluse ennustaja ning portaali HoopsHype väitel on tema avaringi ennustused (vahemikus 2009 – 2014) osutunud 74,4-protsendilise täpsusega tõeseks.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

18. märts

kell 1.00 – 3.00: Wichita State Shockers – Dayton

kell 3.45 – 5.45: South Carolina Gamecocks – Marquette

Vaata Obama ennustust: