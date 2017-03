Olümpiavõitjast kergejõustikukaunitar teatas, et on lapseootel

2016. aasta Rio olümpiamängudel hõbemedali võitnud Ennis-Hill andis fännidele uudisest teada sotsiaalmeedias. 31-aastane kergejõustiklase esimene laps Reggie on kaheaastane.

Möödunud aasta oktoobris teatas kergejõustikutäht, et loobub tippspordist. «Olen alati tahtnud lõpetada tipus olles ning ma ei kahetse mitte midagi. Mul on olnud imeline karjäär ning see on üks mu elu raskemaid otsuseid. Kuid praegu on õige aeg karjäär lõpetada,» ütles Ennis-Hill karjääri lõpetamist kommenteerides.

Lisaks kahele olümpiamedalile on Ennis-Hillil ette näidata veel kaks MM-kulda ning üks hõbe. Lisaks on ta 2010. aastast ka Euroopa meister. Tema seitsmevõistluse isiklik rekord pärineb Londoni olümpialt, mil ta võitis 6955 punktiga kuldmedali.