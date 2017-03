Kas Hunt põgenes uppuvalt laevalt? Bengalsi parim kaitsemängija ei saa aru, mis klubi juhtide peas toimub

«Ma ei näe siin mingisugust plaani, kuid see pole ka minu roll,» andis 28-aastane Dunlap mõista, et Bengalsi juhtkonna otsused pole tema silmis kõige targemad. Dunlapi säutsus pahameelselt Twitteris pärast uudist, et Bengalsi running back Rex Burkhead on löönud käed New England Patriotsiga.

Lisaks on Bengals kaotanud Andrew Whitworthi ja Kevin Zeitleri – mõlemad mehed mängisid Bengalsi ründerotatsioonis olulist rolli. Koos Hundiga on kaitsemängijatest lahkunud veel Karlos Dansby ja Domata Peko. Samal ajal on ainsana juurde toodud offensive tackle Andre Smith.