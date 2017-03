Kummaline video: tennisemaailma paha poiss krõmpsutas keset mängu fänni käest haaratud sööki

Varasemalt korduvalt kummaliste tegudega silma paistnud Kyrgios pidas Indian Wellsi paarismängus parajasti veerandfinaali koos oma paarilise Nenad Zimonjiciga, kui otsustas minna tribüünile ühe pealtvaataja juurde ja kosutas end tema söögiga.

Not being able to resist the smell of fries like... @NickKyrgios #BNPPO17 pic.twitter.com/xDMzsL67zF