Nico Rosberg võib vormel-1 sarja naasta üllatusega

31-aastane sakslane šokeeris spordimaailma ootamatu avaldusega pärast eelmise hooaja lõppu, kui teatas, et kavatseb F1 karussellist lahkuda. Samas oli Rosberg kohal tänavuse hooaja eel peetud testisõidul, kuid kinnitas ühele Saksamaa väljaandele, et vormeli rooli ta enam istuda ei kavatse. «Tagasitulek sõitjana on võimatu,» kuulutas valitsev maailmameister.

Samas väitis aga Rosberg, et võib ootamatult F1 sarja naasta hoopis mõne meeskonna juhina. «Ma ei ütle selle peale ei. Paljugi on võimalik,» vihjas Rosberg huvitavale tagasituleku võimalusele.