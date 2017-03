Mööda Euroopat tuuritanud Reim koondislastest: hooaeg on alanud, mängud rabedad

«Alustuseks käisin Inglismaal Ragnar Klavaniga rääkimas ja plaane pidamas. Sama reisiga sai nähtud Mattias Käiti ning Šotimaal vaatasin ka Henri Anieri mängu,» loetles Reim. Tuge sai ta ka igapäevaselt Inglismaal töötavalt abitreenerilt Andres Operilt, kes käis Šotimaal vaatamas Henrik Ojamaad ja Iirimaal Sander Purit.

Samuti külastas Reim Soomet, kus ühes ja samas mängus õnnestus silm peale panna Mihkel Aksalule, Marko Meeritsale ja Markus Jürgensonile. «Lisaks Karol Metsa sõpruskohtumine Norras. Soov oli näha ka Nikita Baranovit, aga see mäng jäeti viimasel hetkel ära. Paari nädala eest käisin Poolas Konstantin Vassiljevi mängul ja äsja tulin tagasi Austriast, kus tahtsin näha Ilja Antonovit ja aru saada, mis tasemel sealne liiga on,» kirjeldas Reim.

Antonov taas koosseisus

Nähtu jättis hea mulje, sest erinevalt sügisestest mängudest kuulub Antonov jälle väljavalitute hulka. «Novembris oli tal keeruline aeg, sest ta sai Levadias üsna harva mänguaega. Aga nüüd on ta on üle kuu aja mänginud korralikus liigas muruväljakutel, tema füüsis on väga heas korras. Mängu kvaliteet ja tase on seal midagi sarnast Eesti liiga tippudega. Mul oli ka endal kahtlusi, sest ma ei teadnud esiliiga väärtust, aga ühe mängu põhjal on mulje positiivne,» rääkis Reim. «Eks tulevad mängud on Antonovi jaoks taas koht, kus end tõestada.»

«Võib-olla oli natuke keeruline mängijate hetkeolukorda täpselt hinnata, eriti Eesti ja Skandinaavia puhul. Hooaeg on just alanud ja mängud natuke rabedad ning Skandinaavias ongi mõnel mehel seni olnud ainult sõprusmängud. Nende põhjal on alati raske täieliku vormi üle otsustada. Väga palju jaotatakse mänguaega, proovitakse eri koosseise,» nentis Reim kokkuvõtteks.

Kas kaaluti ka Enar Jäägeri kaasamist?

«Arutasime seda ja käisime isegi Flora treeninguid vaatamas. Kogemusi on tal palju, et olla meile toeks ja abiks. Aga kui mees pole ühtegi võistlusmängu pidanud, on raske teda koondisesse võtta ainult treeningute pealt. Praegu oleks see ennatlik. Kui ta leiab klubi, saab asjast edasi rääkida. Loodetavasti juhtub see ruttu, sest Enar oleks kindlasti mängija, kes teeb meid tugevamaks,» märkis Reim.

Miks on noortest väravavahtidest seekord eelistatud Matvei Igoneni, mitte Andreas Vaiklat?

«Oleme seda küsimust Mart Poomiga palju arutanud ja lõpliku otsuse langetaski tema. Aga olin arvamusega nõus. Samal ajal toimuvad ka U21-koondise mängud ning mõlemad saaksid kindlasti seal mänguaega. Oli küsimus, kumb läheb sinna, kumb jääb Poomi käe alla, et näha tema hetkevormi – otsustasime nii,» kirjeldas Reim valikuprotsessi.

Miks ei saanud koondisekutset Pavel Marin ja Markus Jürgenson?

«Seni Eesti liigas nähtud mängude põhjal eelistasin Janar Toometit. Ta on olnud aktiivne ja heas hoos, lisaks näitas ta ka Kariibidel end väga positiivselt. Jürgensoni klubihooaeg algab alles aprillikuus. Hetkel eelistasin Karl Mööli, kes on paar võistlusmängu juba teinud ja mänguliselt tippvormile lähemal. Aga jälgin Jürgensoni edaspidi kindlasti huviga – klubivahetus annab mängijale sageli uue hoo, lisaks nägin, et Vaasa on meeskond, kellele meeldib palliga mängida,» lubas Reim.

Pika vigastus kahandab pisut Reimi valikuvõimalusi vasakul äärel, ent ta ei näe selles probleemi. «Kaitsemängu koha pealt on Dmitri Kruglov hetkel kindel number üks – Ken Kallaste on vähe mängida saanud. Poolkaitses leidub aga võimalusi rohkem, kas või Sergei Zenjov, kes mängib ka klubis sel positsioonil. Meil on palju paremajalgseid, kellele meeldib vasakul mängida, näiteks Ojamaa. Igale positsioonile on mul siiski kaks mängijat olemas,» kinnitas Reim.