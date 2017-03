Turvalisus ennekõike: Filter Maanteekarikasari vahetab välja enamiku võistlusradasid

6. mail peetaval avaetapil, Kuusalu 24. Rattarallil on osalejad oodatud kogunema Kolga mõisa juurde. Filter Maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile sõnul kattub uus trass senisega vähesel määral. «Ümbruskonnas on kitsad ja põnevad teed ning silmailu pakkuv maastik. Finiš on ülesmäge, mis teeb lõpuheitluse väiksema kiiruse tõttu ohutumaks,» rääkis Reile.

21. mail toimuva Elva 32. Rattapäeva stardi- ja finišilinnak on viidud linna teise serva Saint-Gobain Sekurit hoone juurde. «Ka selle muudatuse tegime turvalisuse huvides, sest senimaani oli kilomeeter enne finišit raudteeülesõit,» selgitas Reile. «Käesoleva hooaja märksõnaks saab olema ohutus. Eelistame etappidel väiksema liikluskoormusega teid, kus on vähem ringteid ja ohutussaari, ning aeglasemaid ülesmäge finišeid.»

Suurema uuenduskuuri läbib ka Pandivere 27. Rattaralli. Kuigi võistluskeskus nihkub varasema asupaigaga võrreldes vaid paarsada meetrit, ei kattu uus rada absoluutselt senise trassiga. Kaob varasemalt ebamugavust tekitanud kitsas finišikoridor ning kasutusse tulevad turvalisemad väga väikese liiklusega teed.

Võru 12. Rattarallil jääb stardi- ja finišilinnak samasse kohta, kuid muutub võistlustrass. Muudatusi ei tehta Mulgi 7. Rattaralli ja Haapsalu 17. Rattaralli raja osas.

FILTER MAANTEEKARIKASARI 2017

6. mai – Kuusalu 24. Rattaralli

21. mai – Elva 32. Rattapäev

4. juuni – Mulgi 7. Rattaralli

17. juuni – Haapsalu 17. Rattaralli

30. juuli – Pandivere 27. Rattaralli

19. august – Võru 12. Rattaralli

2. september – Fakto Auto Tallinna 7. Rahvasõit