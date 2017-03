McLaren võib ootamatult käed lüüa Mercedesega

2015. aastal sõlmis McLaren pikaajalise lepingu Hondaga, kes peaks andma masinatele jõuallikaid. Paraku on senine koostöö läinud üle kivide ja kändude ning tänavuse hooaja eel tehtud testisõitudel on meeskond mootoritega tõsises hädas olnud. Nii näiteks teatas tiimi sõitja Fernando Alonso, et Honda jõuallikatel pole ei kiirust ega usaldusväärsust ning Honda esindaja nentis omalt poolt, et nad tunnevad McLareni sõitjatele kaasa, sest olukord on tõesti nukker.

Nüüd on aga McLareni meeskond väidetavalt otsimas väljapääsu teise mootoritootja poolt ning esmajoones vaadatakse Mercedese poole, kellega tehti koostööd ka enne Hondaga ühteheitmist. «Talvine testimine tõi kaasa palju väljakutseid ja valmistas pettumuse,» kommenteeris olukorda McLareni kõneisik. «Teeme praegu Hondaga koostööd, et jõuda puudujääkide algallikateni. Koos Hondaga kaalume erinevaid võimalusi, aga ma ei kommenteeri meedias õhku visatud spekulatsioone,» jättis anonüümseks jäänud kõneisik otsas lahtiseks.