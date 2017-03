Mercedese meeskonna otsus vihastas Michael Schumacheri fännid välja

Pärast raske suusaõnnetuse üleelamist on Schumacheri tervise ümber endiselt saladuseloor ning Mercedese tiim paigaldas kuulsa sakslase toetuseks oma masinatele kirjad, kus seisis loosung «Jätka võitlemist, Michael». Nüüdseks on aga tiim otsustanud need kirjad eemaldada ja see on tekitanud rohkelt pahameelt vormelifännide seas.

«Eemaldasime selle seetõttu, et tulevikus oleks selle sõnumi kasutamiseks vaba tee,» selgitas tiimi kõneisik ajalehele Bild, miks tänavuse hooaja Mercedesed enam loosungeid ei kanna.