Barcelona staarid tahavad meeskonnakaaslasele noa selga lüüa

Expressi väitel on Barca staarid rahulolematud sellega, et tiimi peatreener Luis Enrique mängitab sel suvel soetatud Gomest, kes aga tiimikaaslastega samal tasemel mängu pole suutnud näidata. Nii väitis Express, et Lionel Messi nõudis juba varasemalt, et Enrique jätaks Portugali koondislase pingile, kuid peatreener ei kuulanud oma ründeässa ja pani Gomesi viimati peetud liigamängus siiski algkoosseisus platsile. Kuna Barca kaotas kohtumise Deportivo La Corunale 1:2, olid Briti väljaande väitel paljud mängijad marus ning pidasid salajase koosoleku, mida edasi teha. Väidetavalt osalesid kokkusaamisel lisaks Messile veel Gerard Pique, Neymar, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Andres Iniesta, Sergio Busquets ja Javier Mascherano.