Andrus Raadik ohustab Soomes punktirekordit

õhiturniiri kaheksandana lõpetanud Rovaniemi WoVo kaotas avakohtumises võõrsil Kuusamo Pölkkile (põhiturniiri neljas) 2:3 (-18, -21, 20, 24, -7). WoVo parim ründaja Kristiine Miilen sai kirja 13 punkti, efektiivsusega -3, mis ütleb, et on paremaid päevi olnud, vahendas volley.ee.

Põhiturniiril tõi Miilen WoVo-le 436 punkti, mis teeb geimi keskmiseks 16,77. Absoluutarvestuses on eestlanna kolmas, keskmiste võrdluses neljas. Ässasid lõi Miilen 43, millega jagas sarjas viiendat-kuuendat kohta. Resultatiivseim oli 452 punktiga USA-st värvatud Janisa Johnson (17,4). Parim soomlane oli pingereas alles seitsmes.

Veerandfinaali teine kohtumine toimub Rovaniemis reedel ja kolmas matš Kuusamos pühapäeval.

Soome meistrisarjas ei selgu veerandfinaalide paarid seejuures mitte täielikult põhiturniiri asetuse põhjal, vaid mängus on ka valikumoment. Põhiturniiri võitja valib endale vastaseks kas seitsmenda või kaheksanda võistkonna. Teise koha omanik esimesest valikust ülejäänu või kuuenda, kolmas koht ülejäänu või viienda ja neljanda koha võistkond mängib sellega, keda teised ei valinud.

Selline mõtteprotsess seisab meeste sarjas ees Pielavesi Sampo ehk Martti Keele ja Andrus Raadiku meeskonna juhendajatel. Lõppkoha mõttes on Sampol aga kõik selge: hoolimata viimase matši tulemusest, kui võõrsil kohtutakse Kuopio LEKA Volley´ga, lõpetavad nad põhiturniiri Loimaa Hurrikaani ja Sastamala VaLePa järel kolmandana.

Küll on matš oluline aga välismaal debüüthooaega tegeva Raadiku jaoks, sest ta ohustab Soome liiga põhiturniiri punktirekordit, mis praegu kuulub 671 silmaga Mart Tiisaarele. Rahvuskaaslase kukutamiseks vajab ta vaid tosinat punkti. Mis tähendab, et rekord ei sünni vaid juhul, kui Raadik teeb hooaja halvima partii, sest praegu on tema madalaim punktiskoor olnud 13.

Viimastes voorudes on nurgaründaja liikunud aga palju võimsamatel kõrgustel. Laupäevases 3:1 (26:24, 22:25, 30:28, 25:15) edus Kokkola võistkonna vastu Raadikult 61-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures 34 (+23) punkti. Eile alistati Joensuu Riento 3:0 (25:17, 25:19, 25:23). Raadik kõmmutas punktiks 72 protsenti tõstetest ja kogus võistkonna edukaimana 25 (+19) punkti.